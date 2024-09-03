Владельцы домохозяйств Донетчины, которые потеряли имущество из-за российских обстрелов, могут получить компенсацию «еВідновлення»
Киев • УНН
Владельцы поврежденных домохозяйств в селе Яровая Лиманской громады могут получить компенсацию по программе «еВідновлення». Заявку можно подать через портал Дія или обратиться в местную комиссию по обследованию поврежденного жилья.
Жители села Яровая Лиманской громады, где пожар повредил 40 домохозяйств, имеют право на получение компенсации по программе «еВідновлення». Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Председателя Донецкой облгосадминистрации.
Жители села Яровая, которые потеряли свое жилье из-за пожара, вызванного вражеским обстрелом, имеют право на получение компенсации по программе «еВідновлення».
Для этого нужно подать заявку через портал Дія или обратиться в местную комиссию по обследованию поврежденного жилья.
Справка
Пожар на севере области повредил 40 домохозяйств в селе Яровая Лиманской громады. Благодаря слаженной работе местной военной администрации и правоохранителей эвакуированы 16 жителей - они уже в безопасности и получили всю необходимую помощь.
Напомним
россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Погибло 2 человека, ранено 12, повреждены десятки домов и админзданий в разных районах. С линии фронта эвакуирован 3351 человек.