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росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини: двоє загиблих та 12 поранених

росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини: двоє загиблих та 12 поранених

Київ • УНН

 • 17372 перегляди

росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Загинуло 2 людини, поранено 12, пошкоджено десятки будинків та адмінбудівель у різних районах. З лінії фронту евакуйовано 3351 особу.

Двоє людей загинули, ще 12 отримали поранення внаслідок обстрілів російських військ 17 населених пунктів Донецької області минулої доби, повідомив у вівторок голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"За 2 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Селидовому і Українську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін у Telegram.

За словами Філашкіна ворожі обстріли фіксувались:

Оперативна ситуація по області станом на ранок 3 вересня.

  • Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 будинки, ще 2 — в Іллінці. У Селидовому 1 людина загинула і 5 поранено, в Українську — 1 загиблий і 2 поранених. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 16 будинків і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено людину. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено будинок і адмінбудівлю. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.
  • Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
  • Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3351 людину, у тому числі 303 дитини.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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