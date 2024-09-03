россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: двое погибших и 12 раненых

Два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате обстрелов российских войск 17 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, сообщил во вторник глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"За 2 сентября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Селидово и Украинске. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения", - написал Филашкин в Telegram.

По словам Филашкина вражеские обстрелы фиксировались:

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 3 сентября.

Покровский район. В Курахово повреждены 3 дома, еще 2 - в Ильинке. В Селидово 1 человек погиб и 5 ранены, в Украинске - 1 погибший и 2 раненых. В Белицком Добропольской громады повреждены 16 домов и 2 админздания. В Мирнограде ранен человек. В Покровске ранены 3 человека, повреждены дом и админздание. Обстреляны Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады разрушено 5 домов. Под огнем окраины Константиновской громады.

Бахмутский район. В Торецке повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и промышленное здание.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 3351 человек, в том числе 303 ребенка.

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