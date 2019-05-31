Влада Японії відсунула від Токіо зону навчань військ США

КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд Японії офіційно прийняв в п’ятницю рішення перемістити зони проведення навчань американських ВМС на південь від Токіо, що дозволить на 40 тис. збільшити щорічне число злетів і посадок в столичному аеропорту Наріта. Раніше такий крок був узгоджений з адміністрацією США, повідомив телеканал NHK, передає УНН.