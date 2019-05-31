Влада Японії відсунула від Токіо зону навчань військ США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд Японії офіційно прийняв в п’ятницю рішення перемістити зони проведення навчань американських ВМС на південь від Токіо, що дозволить на 40 тис. збільшити щорічне число злетів і посадок в столичному аеропорту Наріта. Раніше такий крок був узгоджений з адміністрацією США, повідомив телеканал NHK, передає УНН.
З 1 липня будуть зміщені на південь на кілька десятків кілометрів дві зони навчань в Тихому океані, розташовані на південний схід від півострова Босо в районі японської столиці. Американські кораблі і літаки регулярно проводять там бойові стрільби, ці райони практично закриті для цивільних транспортних засобів. Площа найбільшої з цих зон становить близько 4 тис. кв. км.
Зсув районів навчань на південь дозволить довести щорічне число злетів і посадок в аеропорту Наріта до 340 тис. Надалі інтенсивність його використання передбачається підвищити до 500 тис. злетів і посадок на рік.
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Такий захід особливо важливий з урахуванням прогнозованого різкого збільшення припливу іноземних туристів в Японію в 2020 році, коли в Токіо відбудуться літні Олімпійські і Паралімпійські ігри. У 2018 році на країну відвідали понад 31 млн іноземців. У 2020 році, як очікується, їх число зросте до 40 млн.
Нагадаємо, з 2012 року в Японії спостерігається швидке зростання відвідувачів. Завдяки спрощеному режиму отримання візи, кількість українських туристів в Японії зросла на 30% і склала понад 8 тисяч осіб.
Раніше УНН повідомляв, що Японія купить безлюдний острів для перенесення туди авіації США.