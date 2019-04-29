США перенесуть військові навчання в Японії заради олімпіади

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд Японії домовився з владою США про зміну меж зон проведення навчань американських ВМС в районі Токіо, що дозволить серйозно підвищити інтенсивність використання міжнародного аеропорту Наріта. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Yomiuri Shimbun.

Відповідне рішення буде прийнято в травні на засіданні двостороннього комітету з питань, пов'язаних з перебуванням в країні збройних сил Сполучених Штатів.

Такий захід особливо важливий з урахуванням різкого збільшення припливу іноземних туристів в Японію в 2020 році, коли в Токіо відбудуться літні Олімпійські і Паралімпійські ігри.

Конкретно йдеться про усунення на південь на кілька десятків кілометрів двох зон в Тихому океані, розташованих на південний схід від півострова Босо в районі Токіо. Американські кораблі і літаки регулярно проводять там бойові стрільби, ці райони практично закриті для цивільних транспортних засобів.

Зсув тренувальних зон на південь дозволить з кінця березня 2020 року на 30 тисяч збільшити число злетів і посадок в токійському міжнародному аеропорту Наріта, довівши їх до 300 тисяч на рік. Надалі інтенсивність використання аеропорту Наріта передбачається підвищити до 500 тисяч злетів і посадок на рік.

У 2018 році країну відвідали понад 31 млн іноземців. У 2020 році, як очікується, їх число зросте до 40 млн осіб.

Нагадаємо, з 2012 року в Японії спостерігається швидке зростання відвідувачів. Завдяки спрощеному режиму отримання візи, кількість українських туристів в Японії зросла на 30% і склала понад 8 тисяч осіб.

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