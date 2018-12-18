Японія купить більше військової техніки для протидії Китаю та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У найближчі п'ять років Японія прискорить витрати на передові винищувачі-невидимки, ракети дальнього радіуса дії та інше обладнання, щоб підтримати американські війська, які стоять перед збройними силами Китаю в Західній частині Тихого океану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Плани є яскравим свідченням того, що Японія має намір стати регіональною державою, оскільки Китай нарощує військову міць, а відроджується Росія тисне на свого союзника США.
“Сполучені Штати залишаються наймогутнішою країною у світі, але національне суперництво наростає, і ми визнаємо важливість стратегічної конкуренції з Китаєм і Росією, оскільки вони кидають виклик регіональному порядку”, — йдеться в нарисі десятирічної програми оборони, затвердженої прем’єр-міністром Сіндзо Абе у вівторок.
У документі говориться, що Сполучені Штати, а також країни, які за ними слідують: Китай, Північна Корея і Росія, є країнами, які найбільше вплинули на останні військові погляди Японії.
Як повідомляв УНН, Японія планує оснастити війська Національних Сил Самооборони новими технологіями, які б могли здійснювати кібернетичні атаки.