Японія планує використовувати кіберзброю при самообороні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Японія планує оснастити війська Національних Сил Самооборони новими технологіями, які б могли здійснювати кібернетичні атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на японське видання Mainichi Shimbun.
"На сьогодні японським оборонним відомством розробляється відповідне положення, яке необхідно до кінця року", - повідомляється у виданні.
У виданні відзначають, що таке рішення прийнято через стрімкий розвиток комунікаційних мереж та особливу важливість кібернетичного простору в умовах сучасного веденнях бойових дій. Відповідно до японської конституції зброя буде заборонена для використання в наступальних цілях, тому Сили Самооборони Японії зможуть використовувати технології виключно у відповідь на кібератаки по країні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава Пентагону заявив, що Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США
Нагадаємо, Служба Безпеки України запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року.
Як повідомляв УНН, Координатор проектів ОБСЄ надав ЦВК обладнання та програмне забезпечення для посилення кібернетичної безпеки.