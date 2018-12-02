Глава Пентагону заявив, що Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що Росія намагалася вплинути на проміжні вибори до Конгресу, а відносини між країнами погіршилися за останні два роки. З такими твердженнями очільник американського оборонного відомства виступив у суботу в штаті Каліфорнія, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Путін погано вчиться на своїх помилках. Те, що він не визнає їх, створює ворожість до його народу. Ми бачимо, що Путін порушує міжнародні угоди. Ми маємо справу з людиною, якій не можна довіряти”, — заявив міністр оборони США.
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Меттісу було поставлено питання про те, чи погіршилися з тих пір, як він зайняв свій пост у січні 2017 року відносини між Вашингтоном та Москвою. “Немає сумнівів, відносини погіршилися”, — відповів міністр. За його твердженням, із боку Росії у жовтні мала місце спроба “знову втрутитися у вибори”. “Ми бачимо, що тривають подібні дії”, — додав він.
“Я не знаю, чи зросла загроза”, — додав очільник американського оборонного відомства. За його версією, йдеться про “триваючі дії із метою спробувати підірвати демократичні процеси, які необхідно захистити”. На питання про те, чи планує Вашингтон “перейти у наступ” щодо РФ і Китаю в кіберпросторі, Меттіс відповів: “Ми зробимо все необхідне, щоб захиститися”.
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За твердженням глави Пентагону, “Росія робить заяви, що вводять в оману”, проте її “справи говорять самі за себе”. “І це погіршило відносини”, — вважає Меттіс. Він також сказав, що не довіряє вищому російському керівництву.
Як раніше інформував УНН, розгляд із приводу втручання Росії в американські вибори 2016 року проводять Федеральне бюро розслідувань, а також Спецкомітет із розвідки Сенату і Палати представників Конгресу. У середині травня Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведення окремого незалежного розслідування по широкому колу питань, включаючи приписувану команді Трампа змову з Москвою. В Кремлі неодноразово заперечували всі звинувачення, а Трамп переконує, що змови між його командою і РФ не було.
6 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу 116-го скликання і ряд інших голосувань та референдумів. У Палаті представників обиралися всі 435 членів (для контролю в нижній палаті потрібно 218 місць). У Сенаті зміниться 35 із 100 місць (для контролю у верхній палаті потрібно 51 місце). За підсумками виборів республіканці зберегли більшість у Сенаті, а демократи вперше за 8 років отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.