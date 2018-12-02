Глава Пентагону заявив, що Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США

“Путін погано вчиться на своїх помилках. Те, що він не визнає їх, створює ворожість до його народу. Ми бачимо, що Путін порушує міжнародні угоди. Ми маємо справу з людиною, якій не можна довіряти”, — заявив міністр оборони США.

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Меттісу було поставлено питання про те, чи погіршилися з тих пір, як він зайняв свій пост у січні 2017 року відносини між Вашингтоном та Москвою. “Немає сумнівів, відносини погіршилися”, — відповів міністр. За його твердженням, із боку Росії у жовтні мала місце спроба “знову втрутитися у вибори”. “Ми бачимо, що тривають подібні дії”, — додав він.

“Я не знаю, чи зросла загроза”, — додав очільник американського оборонного відомства. За його версією, йдеться про “триваючі дії із метою спробувати підірвати демократичні процеси, які необхідно захистити”. На питання про те, чи планує Вашингтон “перейти у наступ” щодо РФ і Китаю в кіберпросторі, Меттіс відповів: “Ми зробимо все необхідне, щоб захиститися”.

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За твердженням глави Пентагону, “Росія робить заяви, що вводять в оману”, проте її “справи говорять самі за себе”. “І це погіршило відносини”, — вважає Меттіс. Він також сказав, що не довіряє вищому російському керівництву.

Як раніше інформував УНН, розгляд із приводу втручання Росії в американські вибори 2016 року проводять Федеральне бюро розслідувань, а також Спецкомітет із розвідки Сенату і Палати представників Конгресу. У середині травня Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведення окремого незалежного розслідування по широкому колу питань, включаючи приписувану команді Трампа змову з Москвою. В Кремлі неодноразово заперечували всі звинувачення, а Трамп переконує, що змови між його командою і РФ не було.

6 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу 116-го скликання і ряд інших голосувань та референдумів. У Палаті представників обиралися всі 435 членів (для контролю в нижній палаті потрібно 218 місць). У Сенаті зміниться 35 із 100 місць (для контролю у верхній палаті потрібно 51 місце). За підсумками виборів республіканці зберегли більшість у Сенаті, а демократи вперше за 8 років отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.