У Сенаті США заявили, що розслідування втручання РФ у вибори триватиме ще півроку

За його словами, після того, як буде завершено процес збору інформації з цього питання, комітету потрібно “принаймні шість місяців” для того, щоб скласти підсумкову доповідь і розсекретити її. У той же час він виключив можливість проведення серії відкритих слухань, чого домагаються демократи-члени комітету. “Не бачу необхідності в відкритих слуханнях, — заявив сенатор Берр. — Не думаю, що це трапиться”.

Раніше, як нагадало Bloomberg, комітет Сенату з розвідки провів слухання про передбачуване втручання в передвиборну кампанію в США за допомогою розповсюдження інформації в соцмережах, і співробітники апарату комітету все ще готують попередню доповідь з цього питання.

Нагадуємо, Пенс особисто звинуватив Путіна про втручання в американські вибори.