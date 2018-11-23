Пенс особисто звинуватив Путіна про втручання в американські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Віце-президент США Майк Пенс зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту АСЕАН в Сінгапурі та на зустрічі АТЕС в Папуа-Нова Гвінея минулого тижня, де звинуватив Путіна у втручанні в американські вибори. Про це повідомляє УНН із посиланням на Mediaite.
“Я подивився на нього (Путіна — ред.), і я сказав: “Ми знаємо, що сталося у 2016 році”, — сказав Пенс.
Також Пенс розповів, про що ще розмовляв з президентом РФ.
“Також доставив повідомлення про втручання у вибори, Північну Корею та торгівельні суперечки”, — повідомляє видавництво.
Путін продовжував заперечувати будь-яку участь Росії, але віце-президент заявив, що він впевнено відповів: “Я добре знаю, що ви говорили про це. Але я кажу вам, що ми з цим не згодні”.
Пенс каже, що мав три бесіди з Володимиром Путіним, в одній з яких російський президент нібито пропонував допомогу для боротьби з каліфорнійськими лісовими пожежами.
Пенс підтвердив, що Президент Дональд Трамп зустрінеться з російським лідером на саміті G20 в Аргентині наступного тижня.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп в бесідах з ключовими помічниками ставить під питання відданість віце-президента США Майкла Пенса.