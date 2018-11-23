Пенс особисто звинуватив Путіна про втручання в американські вибори

“Я подивився на нього (Путіна — ред.), і я сказав: “Ми знаємо, що сталося у 2016 році”, — сказав Пенс.

Також Пенс розповів, про що ще розмовляв з президентом РФ.

“Також доставив повідомлення про втручання у вибори, Північну Корею та торгівельні суперечки”, — повідомляє видавництво.

Путін продовжував заперечувати будь-яку участь Росії, але віце-президент заявив, що він впевнено відповів: “Я добре знаю, що ви говорили про це. Але я кажу вам, що ми з цим не згодні”.

Пенс каже, що мав три бесіди з Володимиром Путіним, в одній з яких російський президент нібито пропонував допомогу для боротьби з каліфорнійськими лісовими пожежами.

Пенс підтвердив, що Президент Дональд Трамп зустрінеться з російським лідером на саміті G20 в Аргентині наступного тижня.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп в бесідах з ключовими помічниками ставить під питання відданість віце-президента США Майкла Пенса.