Пенс лично обвинил Путина во вмешательстве в американские выборы

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита АСЕАН в Сингапуре и на встрече АТЭС в Папуа-Новая Гвинея на прошлой неделе, где обвинил Путина во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mediaite.