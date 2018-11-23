Пенс лично обвинил Путина во вмешательстве в американские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита АСЕАН в Сингапуре и на встрече АТЭС в Папуа-Новая Гвинея на прошлой неделе, где обвинил Путина во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mediaite.
"Я посмотрел на него (Путина - ред.), И я сказал:" Мы знаем, что произошло в 2016 году", - сказал Пенс Путину.
Также Пенс рассказал, о чем еще беседовал с президентом РФ.
"Также доставил сообщение о вмешательстве в выборы, Северную Корею и торговые споры", - сообщает издательство.
Путин, продолжал отрицать любое участие России, но вице-президент заявил, он уверенно ответил: "Я хорошо знаю, что говорили об этом, но я говорю вам, что мы с этим не согласны".
Пенс говорит, что имел три беседы с Владимиром Путиным, в которых российский президент якобы предлагал помощь для борьбы с калифорнийскими лесными пожарами.
Пенс подтвердил, что Президент Дональд Трамп встретится с российским лидером на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп в беседах с ключевыми помощниками ставит под вопрос приверженность вице-президента США Майкла пенсий.