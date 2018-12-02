Глава Пентагона заявил, что Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в США

“Путин плохо учится на своих ошибках. То, что он не признает их, создает враждебность к его народу. Мы видим, что Путин нарушает международные соглашения. Мы имеем дело с человеком, которому нельзя доверять”, — заявил министр обороны США.

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Мэттису был задан вопрос о том, ухудшились ли с тех пор, как он занял свой пост в январе 2017 года отношения между Вашингтоном и Москвой. “Нет сомнений, отношения ухудшились”, — ответил министр. По его утверждению, со стороны России в октябре имела место попытка “вновь вмешаться в выборы”. “Мы видим, что продолжаются подобные действия”, — добавил он.

“Я не знаю, возросла ли угроза”, — добавил глава американского оборонного ведомства. По его версии, речь идет о “продолжающиеся действия с целью попытаться взорвать демократические процессы, которые необходимо защитить”. На вопрос о том, планирует ли Вашингтон “перейти в наступление” по РФ и Китая в киберпространстве, Мэттис ответил: “Мы сделаем все необходимое, чтобы защититься”.

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По утверждению главы Пентагона, “Россия делает заявления, вводящие в заблуждение”, однако ее “дела говорят сами за себя”. “И это ухудшило отношения”, — считает Мэттис. Он также сказал, что не доверяет высшем российскому руководству.

Как ранее информировал УНН, разбирательство по поводу вмешательства России в американские выборы 2016 года проводят Федеральное бюро расследований, а также Спецкомитет по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокуроры для отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, а Трамп утверждает, что сговора между его командой и РФ не было.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс 116-го созыва и ряд других голосований и референдумов. В Палате представителей избирались все 435 членов (для контроля в нижней палате нужно 218 мест). В Сенате изменится 35 из 100 мест (для контроля в верхней палате нужно 51 место). По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.