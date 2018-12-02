Япония планирует использовать кибероружие при самообороне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Япония планирует оснастить войска Национальных Сил Самообороны новыми технологиями, которые могли бы осуществлять кибернетические атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское издание Mainichi Shimbun.
"На сегодня японским оборонным ведомством разрабатывается соответствующее положение, необходимое до конца года", - сообщается в издании.
В издании отмечают, что такое решение принято из-за стремительного развития коммуникационных сетей и особую важность кибернетического пространства в условиях современного ведения боевых действий. Согласно японской конституции оружие будет запрещено для использования в наступательных целях, поэтому Силы Самообороны Японии смогут использовать технологии исключительно в ответ на кибератаки по стране.
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Напомним, Служба безопасности Украины запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года.
Как сообщал УНН, Координатор проектов ОБСЕ предоставил ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибернетической безопасности.