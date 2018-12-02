Япония планирует использовать кибероружие при самообороне

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89267 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104506 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139695 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137279 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132712 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126612 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165118 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Япония планирует использовать кибероружие при самообороне

Япония планирует использовать кибероружие при самообороне

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Япония планирует оснастить войска Национальных Сил Самообороны новыми технологиями, которые могли бы осуществлять кибернетические атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское издание Mainichi Shimbun.

"На сегодня японским оборонным ведомством разрабатывается соответствующее положение, необходимое до конца года", - сообщается в издании.

В издании отмечают, что такое решение принято из-за стремительного развития коммуникационных сетей и особую важность кибернетического пространства в условиях современного ведения боевых действий. Согласно японской конституции оружие будет запрещено для использования в наступательных целях, поэтому Силы Самообороны Японии смогут использовать технологии исключительно в ответ на кибератаки по стране.

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Напомним, Служба безопасности Украины запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года.

Как сообщал УНН, Координатор проектов ОБСЕ предоставил ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибернетической безопасности.

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