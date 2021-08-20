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Влада США подала оновлений антимонопольний позов до Facebook

Влада США подала оновлений антимонопольний позов до Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У США Федеральна торгова комісія подала нову версію антимонопольного позову до Facebook. Про це пише The World Street Journal, передає УНН.

Контекст

Вперше позов був поданий в грудні минулого року. Тоді комісія і прокурори 46 американських штатів і двох округів звинуватили корпорацію в порушенні антимонопольного законодавства шляхом придбання перспективних конкурентів.

Відомство просило суд зобов’язати Facebook продати Instagram і WhatsApp, а в подальшому запитувати схвалення подібних угод.

Представники Facebook у відповідь заявили, що уряд карає успішно працюючий бізнес. Соцмережа звернула увагу, що кілька років тому саме Федеральна торгова комісія дозволила купівлю Instagram і WhatsApp.

У червні суд вирішив, що позивачі надали недостатньо доказів і повернув позов заявникам.

Деталі оновленого позову

The World Street Journal відзначає, що в оновленому варіанті заяви є додаткові дані, які підтверджують, що Facebook незаконно домінує на ринку.

Доповнення

За останні 15 років Facebook поглинув, крім Instagram і WhatsApp, приблизно 70 компаній. За Instagram компанія заплатила в 2012 році один мільярд доларів. Кілька років по тому Facebook придбав месенджер WhatsApp за 19 мільярдів доларів.
Президент Джо Байден заявляв про необхідність розглянути можливе розукрупнення технологічних гігантів.

Facebook — найбільша соціальна мережа в світі, яка налічує 2,8 мільярда користувачів в місяць. Виручка корпорації в 2020 році склала більше 28 мільярдів доларів.

Нагадаємо

У червні Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook.

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