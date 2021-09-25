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Влада Сальвадору схвалила бустерну дозу вакцини від COVID-19

Влада Сальвадору схвалила бустерну дозу вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 16199 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сальвадорська влада вирішила почати вакцинацію різних груп населення третьої дозою препарату від нового коронавірусу як бустерною (допоміжною). Про це в п’ятницю повідомив на своїй сторінці в Twitter президент країни Найіб Букела, пише УНН.

Деталі

“З огляду на успіх застосування бустерної дози (препаратів від коронавірусу) в Ізраїлі, ми вирішили розпочати (імунізацію населення) третім щепленням”, — написав глава держави. За його словами, вакцинація розпочнеться у Сальвадорі в неділю.

В першу чергу бустерну дозу отримають, зокрема, літні люди старше 60 років, медпрацівники, вчителі, рятувальники і ті сальвадорці, які страждають від хронічних захворювань. Таким чином Сальвадор приєднається до латиноамериканських країн (Панамі, Еквадору та Чилі), де вже застосовується третє щеплення від ковіду для літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

5. Tomando en cuenta el éxito de la tercera dosis en Israel, hemos decidido iniciar con una tercera dosis en El Salvador.

¿Quiénes califican a la tercera dosis?

Personal de salud y maestros (sistemas público y privado) @FUERZARMADASV @PNCSV @BomberosSV @PROCIVILSV

Sigue ...

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 25, 2021

Довідка

За офіційними даними, у Сальвадорі з населенням близько 6,4 млн осіб з лютого доставлено 12 млн щеплень від коронавірусу. Більш 3,9 млн громадян отримали першу дозу препарату, понад 3,2 млн пройшли повну вакцинацію.

У країні з початку пандемії зареєстровано 102 024 випадки зараження коронавірусом, 84 981 особа видужала, 3 164 пацієнта померли від наслідків інфікування COVID-19.

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