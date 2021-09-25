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Власти Сальвадора одобрила бустерную дозу вакцины от COVID-19

Власти Сальвадора одобрила бустерную дозу вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16190 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сальвадорские власти решили начать вакцинацию разных групп населения третьей дозой препарата от нового коронавируса в качестве бустерной (вспомогательной). Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Twitter президент страны Найиб Букеле, пишет УНН.

Детали

“Учитывая успех применения бустерной дозы (препаратов от коронавируса) в Израиле, мы решили приступить к (иммунизации населения) третьей прививкой”, — написал глава государства. По его словам, вакцинация начнется в Сальвадоре в воскресенье.

В первую очередь бустерную дозу получат, в частности, пожилые люди старше 60 лет, медработники, учителя, спасатели и те сальвадорцы, которые страдают от хронических заболеваний. Таким образом Сальвадор присоединится к латиноамериканским странам (Панаме, Эквадору и Чили), где уже применяется третья прививка от ковида для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

5. Tomando en cuenta el éxito de la tercera dosis en Israel, hemos decidido iniciar con una tercera dosis en El Salvador.

¿Quiénes califican a la tercera dosis?

Personal de salud y maestros (sistemas público y privado)@FUERZARMADASV@PNCSV@BomberosSV@PROCIVILSV

Sigue...

— Nayib Bukele  (@nayibbukele) September 25, 2021

Справка

По официальным данным, в Сальвадор с населением около 6,4 млн человек с февраля доставлено 12 млн прививок от коронавируса. Более 3,9 млн граждан получили первую дозу препарата, свыше 3,2 млн прошли полную вакцинацию.

В стране с начала пандемии зарегистрировано 102 024 случая заражения коронавирусом, 84 981 человек выздоровел, 3 164 пациента умерли от последствий инфицирования COVID-19.

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