Влада Колумбії та ФАРК підпишуть нову мирну угоду

Нову угоду переглянули, її представлять для затвердження конгресом, але не ставитимуть на загальне голосування.

Опозиційні групи кажуть, що документ досі недостатньо регулює покарання повстанців за порушення прав людини.

Угода спрямована припинити збройний конфлікт, що триває 50 років, в якому було вбито понад 260 тисяч людей.

У вівторок під час телевізійного звернення до нації, президент Хуан Мануель Сантос заявив: "У нас є унікальна можливість закрити цей болючий розділ нашої історії, який призвів до загибелі людей та вражав мільйони колумбійців протягом півстоліття."

Первинну угоду підписали два місяці тому на церемонії, перед світовими лідерами. Втім, населення не підтримало його на референдумі 2 жовтня.

Противники уряду на чолі з колишнім президентом Альваро Урібе заявили, що угода була занадто вигідною для повстанців.

ФАРК і представники уряду, які вели переговори, працювали цілодобово, аби розробити понад 50 поправок до угоди, які зроблять її більш прийнятною для консервативних колумбійців, які зневажають ФАРК.

А.Урібе й інші скептики продовжували стверджувати, що зміни, які внесли, були "косметичними".