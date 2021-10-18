Влада Харкова закупала ліки проти COVID-19 за надвисокими цінами, а тепер просить фінансової допомоги у Кабміну

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“Сьогодні ситуація з COVID серйозна, і ми зобов’язані реагувати. Будемо виділяти кошти та, якщо потрібно, розширювати кількість ліжок. Будемо закуповувати все необхідне для зупинення розповсюдження інфекції”, — зазначив секретар міськради Ігор Терехов.

Про те, куди поділися гроші Харківської міськради, раніше розповідали у Харківському антикорупційному центрі. Там зокрема повідомили, що комунальне підприємство Харківської міськради, лікарня № 17, купує ліки проти коронавірусу за подвійну вартість.

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Комунальні підприємства Харківської міськради регулярно закуповують послуги й товари за значно завищеними цінами.

Наприклад, гараж однієї з лікарень влада Харкова вирішила викласти керамогранітною плиткою вартістю 1000 грн/м.

До речі

Раніше журналістське розслідування вказало на те, що знищення міських медзакладів Харкова вигідно мережі приватних клінік Терехова, які записані на його дружин, колишніх і нинішніх. Йдеться про мережу “ОН Клінік”. На сьогоднішній момент вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центрів і 8 лабораторій. Більшість з них з’явилися у місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.

31 жовтня харків’яни будуть обирати нового мера.