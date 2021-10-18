Влада Харкова закупала ліки проти COVID-19 за надвисокими цінами, а тепер просить фінансової допомоги у Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Харківська міська рада готує звернення до Кабінету міністрів, Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я щодо надання допомоги хворим на COVID-19. Таке рішення було ухвалено на засіданні міськради 12 жовтня, передає УНН.
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“Сьогодні ситуація з COVID серйозна, і ми зобов’язані реагувати. Будемо виділяти кошти та, якщо потрібно, розширювати кількість ліжок. Будемо закуповувати все необхідне для зупинення розповсюдження інфекції”, — зазначив секретар міськради Ігор Терехов.
Про те, куди поділися гроші Харківської міськради, раніше розповідали у Харківському антикорупційному центрі. Там зокрема повідомили, що комунальне підприємство Харківської міськради, лікарня № 17, купує ліки проти коронавірусу за подвійну вартість.
До теми
Комунальні підприємства Харківської міськради регулярно закуповують послуги й товари за значно завищеними цінами.
Наприклад, гараж однієї з лікарень влада Харкова вирішила викласти керамогранітною плиткою вартістю 1000 грн/м.
До речі
Раніше журналістське розслідування вказало на те, що знищення міських медзакладів Харкова вигідно мережі приватних клінік Терехова, які записані на його дружин, колишніх і нинішніх. Йдеться про мережу “ОН Клінік”. На сьогоднішній момент вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центрів і 8 лабораторій. Більшість з них з’явилися у місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.
31 жовтня харків’яни будуть обирати нового мера.