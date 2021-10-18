Власть Харькова закупала лекарства против COVID-19 по сверхвысоким ценам, а теперь просит финансовой помощи у Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Харьковский городской совет готовит обращение в Кабинет министров, Национальную службу здоровья и Министерство здравоохранения относительно оказания помощи больным COVID-19. Такое решение было принято на заседании горсовета 12 октября, передает УНН.
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"Сегодня ситуация с COVID серьезная, и мы обязаны реагировать. Будем выделять средства и, если нужно, расширять количество коек. Будем закупать все необходимое для остановки распространения инфекции", - отметил секретарь горсовета Игорь Терехов.
О том, куда делись деньги Харьковского горсовета, ранее рассказывали в Харьковском антикоррупционном центре. Там в частности сообщили, что коммунальное предприятие Харьковского горсовета, больница № 17, покупает лекарства против коронавируса по двойной стоимости.
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Коммунальные предприятия Харьковского горсовета регулярно закупают услуги и товары по значительно завышенным ценам.
Например, гараж одной из больниц власти Харькова решили выложить керамогранитной плиткой стоимостью 1000 грн/м.
К слову
Ранее журналистское расследование указало на то, что уничтожение городских медучреждений Харькова выгодно сети частных клиник Терехова, которые записаны на его жен, бывших и нынешних. Речь идет о сети "ОН Клиник". На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.
31 октября харьковчане будут избирать нового мэра.