Влада Болівії: ордер на арешт Моралеса з'явиться в найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Болівія видасть ордер на арешт колишнього президента Ево Моралеса в найближчі дні, повідомила виконувачка обов’язків голови держави Жанін Аньєс, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Він може повернутися, коли захоче. Він поїхав, бо так захотів. Ордер на арешт буде виданий у найближчі дні, бо ми підготували обвинувачення”, — сказала Аньєс 14 грудня.
Моралес перебуває в Аргентині, де йому надали притулок. Перед цим експрезидент Болівії перебував у Мексиці.
Моралес правив Болівією останні 14 років. У 2016 році Моралес провів референдум, вимагаючи змінити Конституцію Болівії, щоб мати можливість висуватися в президенти необмежену кількість разів. Більшість жителів країни тоді проголосували проти цього, але Моралес і його партія зуміли провести потрібне рішення через Конституційний суд.
У жовтні цього року Моралес пішов на четверті вибори президента. Місцева виборча комісія оголосила про його перемогу вже в першому турі, заявивши, що Моралес нібито отримав трохи більше ніж 47% голосів. Але опозиція не погодилася з цими результатами, а перевірка пізніше підтвердила фальсифікації.
На тлі масових протестів Моралес спочатку погодився анулювати результати виборів президента і провести нове голосування, а потім, після вимоги військових, пішов у відставку.
МЗС Росії й уряди декількох країн Латинської Америки, в тому числі президент Венесуели Ніколас Мадуро, новообраний президент Аргентини Альберто Фернандес, президенти Нікарагуа і Куби вже назвали події в Болівії “державним переворотом”.