Власти Боливии: ордер на арест Моралеса появится в ближайшие дни

“Он может вернуться, когда захочет. Он уехал, потому что так захотел. Ордер на арест будет выдан в ближайшие дни, потому что мы подготовили обвинения”, — сказала Аньес 14 декабря.

Моралес находится в Аргентине, где ему предоставили убежище. Перед этим экс-президент Боливии находился в Мексике.

Моралес правил Боливией последние 14 лет. В 2016 году Моралес провел референдум, требуя изменить Конституцию Боливии, чтобы иметь возможность выдвигаться в президенты неограниченное число раз. Большинство жителей страны тогда проголосовали против этого, но Моралес и его партия сумели провести нужное решение через Конституционный суд.

В октябре этого года Моралес пошел на четвертые выборы президента. Местная избирательная комиссия объявила о его победе уже в первом туре, заявив, что Моралес якобы получил чуть более 47% голосов. Но оппозиция не согласилась с этими результатами, а проверка позже подтвердила фальсификации.

На фоне массовых протестов Моралес сначала согласился аннулировать результаты выборов президента и провести новое голосование, а затем, после требования военных, ушел в отставку.

МИД России и правительства нескольких стран Латинской Америки, в том числе президент Венесуэлы Николас Мадуро, избранный президент Аргентины Альберто Фернандес, президенты Никарагуа и Кубы уже назвали события в Боливии “государственным переворотом”.