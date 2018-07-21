Влада Афганістану планує узгодити ще одне перемир'я з рухом "Талібан"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Афганський уряд обговорює питання про укладення режиму припинення вогню з радикальним рухом “Талібан” на період святкування головного мусульманського свята жертвопринесення Ід аль-Адха (Курбан-байрам у тюркських народів). Про це повідомило в суботу агентство The Khaama Press, передає УНН.
“Є шанси, що буде оголошено про укладення режиму припинення вогню з рухом” Талібан “на період святкування Ід аль-Адха, — сказав прес-секретар президента Афганістану Харун Чакхансурі. — Обидві сторони, уряд і” Талібан “, проявляють інтерес до ще одного перемир’я”.
7 червня президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про введення одностороннього перемир’я з “Талібан” з нагоди закінчення Рамадана (священного для мусульман місяця посту) і свята Ід аль-Фітр. Воно повинно було продовжитися з 12 по 19 червня. У відповідь таліби погодилися на триденне припинення вогню, яке почалося 15 червня.
Як повідомляв УНН, унаслідок авіаудару по позиціях талібів на території Афганістану загинули 14 людей.