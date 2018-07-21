Власти Афганистана планирует согласовать еще одно перемирие с движением "Талибан"

“Есть шансы, что будет объявлено о заключении режима прекращения огня с движением „Талибан“ на период празднования Ид аль-Адха, — сказал пресс-секретарь президента Афганистана Харун Чакхансури. — Обе стороны, правительство и „Талибан“, проявляют интерес к еще одному перемирию”.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с “Талибан” по случаю окончания рамадана (священного для мусульман месяца поста) и праздника Ид аль-Фитр. Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня. В ответ талибы согласились на трехдневное прекращение огня, которое началось 15 июня.

Как сообщал УНН, в результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли 14 человек.