Вкрадений під Полтавою літак порізали на метал
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У поліції Полтавської області розкрили деталі інциденту зі зникнення літака АН-2 з ангару на території колишнього аеродрому у с. Божківське. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Полтавської області, передає УНН.
“До поліції надійшло повідомлення від 43-річного чоловіка, який повідомив, що його літак, а також 6 комплектів навісного обладнання до нього та несправний двигун зникли з ангару, який він орендував у селі Божківське”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).
За попередньою інформацією поліції, літак розпиляли на метал безпосередньо в ангарі.
Сума збитку становить понад 1 млн гривень.
Оперативно-слідчі дії тривають.
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Раніше УНН повідомляв, що на Полтавщині вкрали літак.