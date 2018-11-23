Украденный под Полтавой самолет порезали на металл
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В полиции Полтавской области раскрыли детали инцидента с исчезновения самолета АН-2 из ангара на территории бывшего аэродрома в с. Божковское. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Полтавской области, передает УНН.
“В полицию поступило сообщение от 43-летнего мужчины, который сообщил, что его самолет, а также 6 комплектов навесного оборудования к нему и неисправный двигатель исчезли из ангара, который он арендовал в селе Божковское”, — говорится в сообщении.
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Сейчас начато уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).
По предварительной информации полиции, самолет распилили на металл непосредственно в ангаре.
Сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.
Оперативно-следственные действия продолжаются.
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Ранее УНН сообщал, что в Полтавской области украли самолет.