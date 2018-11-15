Українських фермерів контролюватимуть через супутники
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Світовий банк розпочав реалізацію пілотного проекту у сфері АПК України. Про це УНН повідомили в Інституті космічних досліджень НАН України та Державному космічному агентстві України.
Відтепер діяльність українських фермерів планується перевіряти через супутники.
"В межах проекту розробляється та відпрацьовується технологія моніторингу землекористування із використанням супутникових даних", - розповіли в Інституті.
Водночас фахівцями Інституту розробляються методи класифікації земної поверхні та визначення типів землекористування, що стало можливим за підтримки Європейської комісії та Європейського космічного агентства.
"На сьогоднішній день загальна точність класифікації на основі нейромережевих моделей машинного навчання складає 90% на незалежних тестових даних", - поінформували в Інституті.
Зазначимо, що вказані заходи направлені на боротьбу з “тіньовим” сектором АПК, де сьогодні, за різними даними, зосереджено від 30 до 45% фермерів.