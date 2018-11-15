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Украинские фермеры будут контролировать через спутники

Киев  •  УНН

 • 19976 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Всемирный банк начал реализацию пилотного проекта в сфере АПК Украины. Об этом сообщили УНН в Институте космических исследований НАН Украины и Государственном космическом агентстве Украины.

Отныне деятельность украинских фермеров планируется проверять через спутники.

"В рамках проекта разрабатывается и отрабатывается технология мониторинга землепользования с использованием спутниковых данных", - рассказали в Институте.

В то же время специалистами Института разрабатываются методы классификации земной поверхности и определения типов землепользования, что стало возможным при поддержке Европейской комиссии и Европейского космического агентства.

"На сегодняшний день общая точность классификации на основе нейросетевых моделей машинного обучения составляет 90% на независимых тестовых данных", - проинформировали в Институте.

Отметим, что указанные меры направлены на борьбу с "теневым" сектором АПК, где сегодня, по разным данным, сосредоточено от 30 до 45% фермеров.

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