Украинские фермеры будут контролировать через спутники
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Всемирный банк начал реализацию пилотного проекта в сфере АПК Украины. Об этом сообщили УНН в Институте космических исследований НАН Украины и Государственном космическом агентстве Украины.
Отныне деятельность украинских фермеров планируется проверять через спутники.
"В рамках проекта разрабатывается и отрабатывается технология мониторинга землепользования с использованием спутниковых данных", - рассказали в Институте.
В то же время специалистами Института разрабатываются методы классификации земной поверхности и определения типов землепользования, что стало возможным при поддержке Европейской комиссии и Европейского космического агентства.
"На сегодняшний день общая точность классификации на основе нейросетевых моделей машинного обучения составляет 90% на независимых тестовых данных", - проинформировали в Институте.
Отметим, что указанные меры направлены на борьбу с "теневым" сектором АПК, где сегодня, по разным данным, сосредоточено от 30 до 45% фермеров.