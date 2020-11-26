Включення ЗТМК в список об'єктів приватизації є частиною плану з фінансового оздоровлення комбінату
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Запорізький титано-магнієвий комбінат рішенням Кабміну від 25 листопада включено до переліку об’єктів великої приватизації. Цей крок є частиною плану з фінансового оздоровлення підприємства, підкреслюють у Фонді держмайна.
Вказується, що включення ЗТМК до переліку об’єктів приватизації, згідно з пунктами закону “Про виконавче провадження”, дозволить зупинити всі виконавчі провадження, розблокувати рахунки і забезпечити стабільну роботу підприємства.
Арешт рахунків ЗТМК був пов’язаний з накопиченими боргами за електроенергію в розмірі 1,2 млрд гривень, які були накопичені керівництвом комбінату на чолі з Володимиром Сиваком, афільованим з олігархом Дмитром Фірташем. У 2013 році 49% акцій ЗТМК викупила компанія Tolexis Trading Limited, що належить Фірташу, а 51% акцій залишилися у держави.
Фонд держмайна підкреслює, що приватизаційний аукціон з ЗТМК відбудеться тільки після завершення розслідувань НАБУ і САП, що стосуються повернення 49% акцій комбінату державі. Згідно з новим статутом ЗТМК, зареєстрованому ФДМ 23 листопада, структури Фірташа втратили пріоритетне право придбати державний пакет акцій комбінату.
Крім включення комбінату в перелік об’єктів приватизації, план фінансового оздоровлення ЗТМК включає себе заходи по зниженню собівартості продукції, що дозволить з квітня 2021 збільшити обсяги виробництва на 50% і забезпечити беззбитковість роботи комбінату.