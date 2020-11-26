Включение ЗТМК в список объектов приватизации является частью плана по финансовому оздоровлению комбината
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Запорожский титано-магниевый комбинат решением Кабмина от 25 ноября включен в перечень объектов большой приватизации. Этот шаг является частью плана по финансовому оздоровлению предприятия, подчеркивают в Фонде госимущества.
Указывается, что включение ЗТМК в перечень объектов приватизации, согласно пунктам закона “Об исполнительном производстве”, позволит остановить все исполнительные производства, разблокировать счета и обеспечить стабильную работу предприятия.
Арест счетов ЗТМК был связан с накопленными долгами за электроэнергию в размере 1,2 млрд гривен, которые были накоплены руководством комбината во главе с Владимиром Сиваком, аффилированным с олигархом Дмитрием Фирташем. В 2013 году 49% акций ЗТМК выкупила компания Tolexis Trading Limited, принадлежащая Фирташу, а 51% акций остались у государства.
Фонд госимущества подчеркивает, что приватизационный аукцион по ЗТМК состоится только после завершения расследований НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций комбината государству. Согласно новому уставу ЗТМК, зарегистрированному ФГИ 23 ноября, структуры Фирташа утратили приоритетное право приобрести государственный пакет акций комбината.
Помимо включения комбината в перечень объектов приватизации, план финансового оздоровления ЗТМК включает себя мероприятия по снижению себестоимости продукции, что позволит с апреля 2021 увеличить объемы производства на 50% и обеспечить безубыточность работы комбината.