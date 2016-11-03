Вкладники банків-банкрутів перекрили вулицю Хрещатик у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вкладники банків-банкрутів влаштували акцію на Майдані Незалежності у Києві, перекривши при цьому рух проїжджою частиною вулиці Хрещатик, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, в акції взяли участь кілька сотень людей.
У руках вони тримають плакати. Також активісти запалили кілька димових шашок.
Люди вимагають повернути їм втрачені вклади. У знак протесту вони зайняли проїжджу частину вулиці Хрещатик, чим перекрили дорогу автомобілям.