Вкладчики банков-банкротов перекрыли улицу Крещатик в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вкладчики банков-банкротов устроили акцию на Майдане Незалежности в Киеве, перекрыв при этом движение по проезжей части улицы Крещатик, передает корреспондент УНН.
Отметим, в акции приняли участие несколько сотен человек.
В руках они держат плакаты. Также активисты зажгли несколько дымовых шашек.
Люди требуют вернуть им потерянные вклады. В знак протеста они заняли проезжую часть улицы Крещатик, чем перекрыли дорогу автомобилям.