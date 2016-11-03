Вкладчики банков-банкротов перекрыли улицу Крещатик в Киеве

Отметим, в акции приняли участие несколько сотен человек.

В руках они держат плакаты. Также активисты зажгли несколько дымовых шашек.

Люди требуют вернуть им потерянные вклады. В знак протеста они заняли проезжую часть улицы Крещатик, чем перекрыли дорогу автомобилям.