Вклади українців у банках ФГВФО за місяць зросли на 7,67 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Загальна сума вкладів фізосіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зросла за жовтень на 7,67 млрд грн, або 1,35% - до 575,06 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
"Станом на 1 листопада 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках-учасника Фонду гарантування вкладів склала 575,06 млрд грн, що на 7,67 млрд грн більше, ніж на 1 жовтня поточного року (567,39 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада 2020 року:
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- вклади у національній валюті – 330,73 млрд грн (+5,14 млрд грн за місяць);
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- вклади в іноземній валюті – 244,33 млрд грн (+2,53 млрд грн за місяць).
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Так, станом на 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 73 банки.
Нагадаємо, вклади українців у банках ФГВФО за 2019 рік зросли на 8%.