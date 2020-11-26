Вклади українців у банках ФГВФО за місяць зросли на 7,67 млрд грн

"Станом на 1 листопада 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках-учасника Фонду гарантування вкладів склала 575,06 млрд грн, що на 7,67 млрд грн більше, ніж на 1 жовтня поточного року (567,39 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада 2020 року:



вклади у національній валюті – 330,73 млрд грн (+5,14 млрд грн за місяць);



вклади в іноземній валюті – 244,33 млрд грн (+2,53 млрд грн за місяць).



Так, станом на 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 73 банки.

Нагадаємо, вклади українців у банках ФГВФО за 2019 рік зросли на 8%.