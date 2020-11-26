Вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц выросли на 7,67 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Общая сумма вкладов физлиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц выросла за октябрь на 7,67 млрд грн, или 1,35% - до 575,06 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"По состоянию на 1 ноября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 575,06 млрд грн, что на 7,67 млрд грн больше, чем на 1 октября текущего года (567,39 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2020-го:
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- вклады в национальной валюте - 330,73 млрд грн (+5,14 млрд грн за месяц)
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- вклады в иностранной валюте - 244,33 млрд грн (+2,53 млрд грн за месяц).
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По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.
Напомним, вклады украинцев в банках ФГВФЛ за 2019 год выросли на 8%.