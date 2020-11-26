Вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц выросли на 7,67 млрд грн

"По состоянию на 1 ноября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 575,06 млрд грн, что на 7,67 млрд грн больше, чем на 1 октября текущего года (567,39 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2020-го:



вклады в национальной валюте - 330,73 млрд грн (+5,14 млрд грн за месяц)



вклады в иностранной валюте - 244,33 млрд грн (+2,53 млрд грн за месяц).



По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.

Напомним, вклады украинцев в банках ФГВФЛ за 2019 год выросли на 8%.