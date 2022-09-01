Візові обмеження ЄС для росіян "сміхотворні" - пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. кремль заявив у четвер, що рішення Європейського Союзу скасувати спрощений візовий режим для російських туристів було "сміхотворним" і поганою новиною для російських громадян. Про це УНН пише посилаючись на росЗМІ.
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Під час брифінгу з журналістами офіційний представник кремля дмитро пєсков також натякнув, що росія зважує можливі заходи у відповідь, заявивши, що цей крок "ускладнить ситуацію і для європейців".
"Це погано для росіян, тому що отримати візу буде довше і складніше, - сказав пєсков. - Це ще одне сміхотворне рішення в низці безглуздостей, що триває".
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У середу міністри закордонних справ ЄС домовилися відмінити спрощену систему видачі віз, яка давала змогу росіянам подавати заявки на отримання візи до Шенгенської зони, що складається з 26 країн, у спрощеному порядку.
Країни, що межують з росією, - країни Балтії, Польща та Фінляндія - очолили рух за суворіші заборони на видачу віз російським туристам.
Німеччина та Франція очолили інший бік дебатів, заявивши, що обмеження віз для росіян буде контрпродуктивним, оскільки ЄС намагається боротися за "серця та уми" тих росіян, які не підтримують агресію Москви проти України.
Київ закликав блок заборонити видачу віз усім росіянам, окрім політичних дисидентів.