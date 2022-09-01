Визовые ограничения ЕС для россиян "смехотворны" - песков

Детали

Во время брифинга с журналистами официальный представитель кремля дмитрий песков также намекнул, что россия взвешивает возможные ответные меры, заявив, что этот шаг "усложнит ситуацию и для европейцев".

"Это плохо для россиян, потому что получить визу будет дольше и сложнее, - сказал песков. - Это еще одно смехотворное решение в продолжающемся ряде бессмысленностей".

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В среду министры иностранных дел ЕС договорились отменить упрощенную систему выдачи виз, которая позволяла россиянам подавать заявки на получение визы в Шенгенскую зону, состоящую из 26 стран, в упрощенном порядке.

Страны, что граничат с россией - страны Балтии, Польша и Финляндия - возглавили движение за более строгие запреты на выдачу виз российским туристам.

Германия и Франция возглавили другую сторону дебатов, заявив, что ограничение виз для россиян будет контрпродуктивным, поскольку ЕС пытается бороться за "сердца и умы" тех россиян, которые не поддерживают агрессию Москвы против Украины.

Киев призвал блок запретить выдачу виз всем россиянам, кроме политических диссидентов.