Визначився заключний півфіналіст Клубного чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Поєдинком мексиканського "Монтеррею" і катарського "Аль-Садду" підбігла до завершення стадія 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН.
У першому таймі на голи Ванджоні та Фунеса відповіді у катарців не знайшлося. У другій половині більше голів вже побувало у воротах “Монтеррею” — забивали Бунеджа та Хассан. Проте мексиканці відповіли м’ячем від Карлоса Родрігеза.
Як наслідок 3:2 і мексиканці у півфіналі зустрінуться з “Ліверпулем”.
Зауважимо, що іншу півфінальну пару склали “Аль-Хіляль” з Саудівської Аравії та бразильський “Фламенго”.