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Визначився заключний півфіналіст Клубного чемпіонату світу з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Поєдинком мексиканського "Монтеррею" і катарського "Аль-Садду" підбігла до завершення стадія 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН.

У першому таймі на голи Ванджоні та Фунеса відповіді у катарців не знайшлося. У другій половині більше голів вже побувало у воротах “Монтеррею” — забивали Бунеджа та Хассан. Проте мексиканці відповіли м’ячем від Карлоса Родрігеза.

Як наслідок 3:2 і мексиканці у півфіналі зустрінуться з “Ліверпулем”.

Зауважимо, що іншу півфінальну пару склали “Аль-Хіляль” з Саудівської Аравії та бразильський “Фламенго”.

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