Визначився перший півфіналіст Української хокейної ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Білій Церкві місцевий “Білий Барс” та діючий чемпіон ХК “Кременчук” зіграли другий поєдинок чвертьфіналу плей-офф УХЛ, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
Стартовий період пройшов більше в обережній грі і тільки після екватора першої 20-хвилинки команди стали проводити активні атаки. Більш вдалими в своїх атаках виявилися кременчужани — Денискін пройшов по правому флангу, віддав відмінний пас на Коробова і 15-й номер “Кременчука” не підвів партнера, прошив Безхлібного.
На старті другого періоду команди обмінялися шайбами - спочатку Коробов оформив дубль, а потім рахунок для білоцерківців розмочив Удовиченко. Однак мінімальним розрив протримався недовго — кременчужани зусиллями Савченко повернули перевагу в дві шайби і пішли на другу перерву з комфортною перевагою (3:1).
Більшу частину третього періоду команди відіграли без закинутих шайб. І хоч моментів для взяття воріт було більш ніж достатньо, але переможцями виходили голкіпери. Результативну крапку в матчі поставив Орлов, який відзначився у воротах Безхлібного за 2 хвилини до кінця матчу — 4:1.
Таким чином, “Кременчук” з рахунком 2:0 виграв чвертьфінальну серію в плей-офф і вийшов до півфіналу другого етапу чемпіонату.
Доповнення
В іншій серії 1/4 фіналу рахунок став рівним (1:1), адже “Маріуполю” вдалося обіграти “Сокіл” — 3:0.