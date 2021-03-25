Определился первый полуфиналист Украинской хоккейной лиги

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Белой Церкви местный “Белый Барс” и действующий чемпион ХК “Кременчуг” сыграли второй поединок четвертьфинала плей-офф УХЛ, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

Стартовый период прошел более в осторожной игре и только после экватора первой 20-минутки команды стали проводить активные атаки. Более удачными в своих атаках оказались кременчужане — Денискины прошел по правому флангу, отдал отличный пас на Коробова и 15-й номер “Кременчуга” не подвел партнера, прошил Бесхлебный.

На старте второго периода команды обменялись шайбами ​​- сначала Коробов оформил дубль, а затем счет для белоцерковчан размочил Удовиченко. Однако минимальным разрыв продержался недолго — кременчужане усилиями Савченко вернули преимущество в две шайбы и ушли на второй перерыв с комфортным преимуществом (3: 1).

Большую часть третьего периода команды сыграли без заброшенных шайб. И хотя моментов для взятия ворот было предостаточно, но победителями выходили голкипера. Результативную точку в матче поставил Орлов, отличился в воротах Бесхлебный за 2 минуты до конца матча — 4: 1.

Таким образом, “Кременчуг” со счетом 2: 0 выиграл четвертьфинальную серию в плей-офф и вышел в полуфинал второго этапа чемпионата.

Дополнение

В другой серии 1/4 финала счет стал равным (1: 1), ведь “Мариуполю” удалось обыграть “Сокол” — 3: 0.

Украинские Национальные Новости

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