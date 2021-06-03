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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Визначилися півфіналісти чемпіонату світу з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. На 84-му чемпіонаті світу з хокею в столиці Латвії – Ризі, відбулися поєдинки чвертьфінального раунду змагань, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Визначилися півфіналісти чемпіонату світу з хокею

Деталі

У перших поєдинках змагального дня американці обіграли команду Словаччини — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), а німці в серії булітів взяли гору над хокеїстами Швейцарії — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0 , 0:0, 2:1).

Далі на лід вийшли команди ОКР (Росія) і Канади. Канада попри те, що вийшла з групи лише з четвертого місця, завдяки овертайму зуміла пробитися півфіналу (2:1).

Заключним учасником півфіналу стали хокеїсти Фінляндії, які завдали поразки чехам — 1:0.

До вашої уваги пари 1/2 фіналу:
США — Канада
Фінляндія — Німеччина.

Доповнення

П’ятого червня відбудеться стадія 1\2 фіналу турніру.

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