Визначилися півфіналісти чемпіонату світу з хокею

Деталі

У перших поєдинках змагального дня американці обіграли команду Словаччини — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), а німці в серії булітів взяли гору над хокеїстами Швейцарії — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0 , 0:0, 2:1).

Далі на лід вийшли команди ОКР (Росія) і Канади. Канада попри те, що вийшла з групи лише з четвертого місця, завдяки овертайму зуміла пробитися півфіналу (2:1).

Заключним учасником півфіналу стали хокеїсти Фінляндії, які завдали поразки чехам — 1:0.

До вашої уваги пари 1/2 фіналу:

США — Канада

Фінляндія — Німеччина.

Доповнення

П’ятого червня відбудеться стадія 1\2 фіналу турніру.