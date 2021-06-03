Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На 84-м чемпионате мира по хоккею в столице Латвии - Риге, состоялись поединки четвертьфинального раунда соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
В первых поединках соревновательного дня американцы обыграли команду Словакии — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), а немцы в серии буллитов взяли верх над хоккеистами Швейцарии — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:1).
Далее на лед вышли команды ОКР (Россия) и Канады. Канада несмотря на то, что вышла из группы только с четвертого места, благодаря овертайма сумела пробиться полуфинала (2:1).
Заключительным участником полуфинала стали хоккеисты Финляндии, которые нанесли поражение чехам — 1:0.
Вашему вниманию пары 1/2 финала:
США — Канада
Финляндия — Германия.
Дополнение
Пятого июня состоится стадия 1 \ 2 финала турнира.