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Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Киев • УНН

 • 15519 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. На 84-м чемпионате мира по хоккею в столице Латвии - Риге, состоялись поединки четвертьфинального раунда соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Детали

В первых поединках соревновательного дня американцы обыграли команду Словакии — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), а немцы в серии буллитов взяли верх над хоккеистами Швейцарии — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:1).

Далее на лед вышли команды ОКР (Россия) и Канады. Канада несмотря на то, что вышла из группы только с четвертого места, благодаря овертайма сумела пробиться полуфинала (2:1).

Заключительным участником полуфинала стали хоккеисты Финляндии, которые нанесли поражение чехам — 1:0.

Вашему вниманию пары 1/2 финала:

США — Канада
Финляндия — Германия.

Дополнение

Пятого июня состоится стадия 1 \ 2 финала турнира.

Украинские Национальные Новости

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