Визначились найкращі боксери року в Україні

Найкращим боксером України виявився чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон Європейських ігор - Олександр Хижняк.

Найкращою боксеркою України названо Анну Лисенко (чвертьфіналістка останнього чемпіонату світу).

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"Для мене таке визнання – велика честь. Особливо приємно, що номінація приурочена до Міжнародного дня боксу. Бокс посідає величезне місце у моєму житті, тож для мене це справді свято. Вдячний Федерації боксу України за визнання і сподіваюсь, що мої найбільші успіху ще попереду. Буду важко працювати для цього", - додав Хижняк.

Крім того додамо, кращим тренером країни обрано Олександра Хижняка-старшого, кращим молодим боксером – Брія Захараєва, кращою молодою боксерскою країни – Марія Кривоніс.