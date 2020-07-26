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19 березня, 18:42 • 48911 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102127 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102023 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117635 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124051 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120432 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156353 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125124 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124811 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123930 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Найшвидший в історії нокаут у жіночому боксі відбувся у США

Найшвидший в історії нокаут у жіночому боксі відбувся у США

Київ • УНН

 • 22688 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. В Індіо, штат Каліфорнія, відбувся жіночий боксерський поєдинок в рамках якого був встановлений історичний рекорд, передає УНН з посиланням на промоутерську компанію "Golden Boy".

Чемпіонка WBC Silver в першій найлегшій вазі Сеньеса Естрада (18-0, 7 КО) завдала поразки претендентці Міранді Едкінс. На це вона використала усього сім секунд.

Цей нокаут став найшвидшим в історії жіночого боксу. Примітно, що Аткінс зазнала першої поразки.

Як повідомляв УНН, чотирикратний чемпіон світу з боксу загинув через серцевий напад.

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