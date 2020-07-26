Найшвидший в історії нокаут у жіночому боксі відбувся у США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Індіо, штат Каліфорнія, відбувся жіночий боксерський поєдинок в рамках якого був встановлений історичний рекорд, передає УНН з посиланням на промоутерську компанію "Golden Boy".
Чемпіонка WBC Silver в першій найлегшій вазі Сеньеса Естрада (18-0, 7 КО) завдала поразки претендентці Міранді Едкінс. На це вона використала усього сім секунд.
Цей нокаут став найшвидшим в історії жіночого боксу. Примітно, що Аткінс зазнала першої поразки.
Як повідомляв УНН, чотирикратний чемпіон світу з боксу загинув через серцевий напад.