Самый быстрый в истории нокаут в женском боксе состоялся в США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Индио, штат Калифорния, состоялся женский боксерский поединок в рамках которого был установлен исторический рекорд, передает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "Golden Boy".
Чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) нанесла поражение претендентке Миранде Эдкинс. На это она использовала всего семь секунд.
Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Примечательно, что Аткинс потерпела первое поражение.
Как сообщал УНН, четырехкратный чемпион мира по боксу погиб в результате сердечного приступа.