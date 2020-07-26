Самый быстрый в истории нокаут в женском боксе состоялся в США

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 67465 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104039 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108940 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136954 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111810 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133219 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102387 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102637 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104845 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102190 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 14:27 • 105480 просмотра
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Самый быстрый в истории нокаут в женском боксе состоялся в США

Самый быстрый в истории нокаут в женском боксе состоялся в США

Киев  •  УНН

 • 22688 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Индио, штат Калифорния, состоялся женский боксерский поединок в рамках которого был установлен исторический рекорд, передает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "Golden Boy".

Чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) нанесла поражение претендентке Миранде Эдкинс. На это она использовала всего семь секунд.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Примечательно, что Аткинс потерпела первое поражение.

Как сообщал УНН, четырехкратный чемпион мира по боксу погиб в результате сердечного приступа.

Украинские Национальные Новости

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