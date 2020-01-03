Чотирикратний чемпіон світу з боксу загинув через сердечний приступ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Єдиний в історії чотириразовий чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Карлос де Леон загинув у віці 60 років, повідомляє УНН з посиланням на Boxing Scene і Всесвітню боксерську раду (WBC).
Причиною смерті колишнього боксера став сердечний приступ.
"Ми з сумом повідомляємо про раптову смерть одного з найбільших чемпіонів в першій важкій вазі Карлоса де Леона. Нехай він спочине з миром", - зізнався президент WBC Маурісіо Сулейман.
Примітно, що Карлос де Леон володів поясом WBC в різні проміжки часу з 1980 по 1990 роки. Пуерториканець завершив свою кар'єру в 1995 році з професійним рекордом - 53 перемоги (33 з них нокаутом), дев'ять поразок і одна нічия.