Четырехкратный чемпион мира по боксу погиб из-за сердечного приступа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Единственный в истории четырехкратный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Карлос де Леон погиб в возрасте 60 лет, сообщает УНН со ссылкой на Boxing Scene и Всемирный боксерский совет (WBC).
Причиной смерти бывшего боксера стал сердечный приступ.
"Мы с грустью сообщаем о внезапной смерти одного из величайших чемпионов в первом тяжелом весе Карлоса де Леона. Пусть он упокоится с миром", - признался президент WBC Маурисио Сулейман.
Примечательно, что Карлос де Леон владел поясом WBC в разные промежутки времени с 1980 по 1990 годы. Пуэрториканец завершил свою карьеру в 1995 году с профессиональным рекордом - 53 победы (33 из них нокаутом), девять поражений и одна ничья.