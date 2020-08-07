Определились лучшие боксеры года в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Федерация бокса Украины объявила имена всех лауреатов награды "Лучший в боксе-2020" в нашем государстве, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Лучшим боксером Украины оказался чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европейских игр - Александр Хижняк.
Лучшей боксеркой Украины названо Анну Лысенко (четвертьфиналистка последнего чемпионата мира).
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"Для меня такое признание - большая честь. Особенно приятно, что номинация приурочена к Международному дню бокса. Бокс занимает огромное место в моей жизни, поэтому для меня это действительно праздник. Благодарен Федерации бокса Украины за признание и надеюсь, что мои самые большие успехи еще впереди. Буду тяжело работать для этого", - добавил Хижняк.
Кроме того добавим, лучшим тренером страны избрано Александра Хижняка-старшего, лучшим молодым боксером - Брия Захараева, лучшей молодой боксерской страны - Марию Кривонос.