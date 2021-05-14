Визначилась ступінь травми: лідер "Динамо" зможе взяти участь на Євро-2020

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Про пошкодження гравця розповів головний лікар команди Андрій Шморгун.

"Миколенку сьогодні зробили комп'ютерну томографію, яка показала, що перелому кисті немає. Сильний забій внаслідок того, що суперник наступив Віталію на руку шипами бутси. Усі кістки цілі. Він візьме участь у тренувальному зборі національної команди", - наголосив Шморгун.

Деталі

Миколенко, який захищає кольори збірної України, відіграв цього сезону 36 матчів на клубному рівні в яких відзначився двома голами при 4-х ассистах.

Нагадаємо

На самому початку фінального матчу Кубка України ушкодження отримав захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко, внаслідок чого він був замінений уже на 11-й хвилині зустрічі.