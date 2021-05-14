Определилась степень травмы: лидер "Динамо" сможет принять участие в Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Клубная пресс-служба киевского "Динамо" сообщила о степени травмы лидера защиты Виталия Миколенко, сообщает УНН.
Цитата
О повреждении игрока рассказал главный врач команды Андрей Шморгун.
"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы. Он примет участие в тренировочном сборе национальной команды", - подчеркнул Шморгун.
Детали
Миколенко, который защищает цвета сборной Украины, сыграл в этом сезоне 36 матчей на клубном уровне в которых отметился двумя голами при 4-х ассистах.
Напомним
В самом начале финального матча Кубка Украины повреждения получил защитник "бело-синих" Виталий Миколенко, в результате чего он был заменен уже на 11-й минуте встречи.