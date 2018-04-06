Визначилась команда тижня перших чвертьфіналів Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За підсумками перших чвертьфінальних поєдинків Ліги чемпіонів УЄФА визначились 11 найкращих футболістів даного ігрового тижня турніру, повідомляє УНН з посиланням на Twitter УЄФА.
Більшість гравців у символічній збірній представляють іспанські клуби: три футболісти з мадридського "Реала", два з "Барселони" і один з "Севільї".
Повний склад команди тижня має наступний вигляд:
Воротар: Лорісс Каріус "Ліверпуль";
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Захисники: Даніель Карвахаль "Реал", Марсело "Реал", Жерар Піке "Барселона";
Півзахисники: Пабло Сарабія "Севілья", Алекс Окслейд-Чемберлен "Ліверпуль", Тьяго Алькантара "Баварія", Франк Рібері "Баварія";
Нападники: Мохамед Салах "Ліверпуль", Кріштіану Роналду "Реал", Луїс Суарес "Барселона".
Зауважимо, що кращим футболістом тижня обрано нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха.
Як повідомляв УНН, у перших чвертьфінальних іграх перемоги здобули "Ліверпуль", "Барселона", "Реал" та "Баварія".