Определилась команда недели первых четвертьфиналов Лиги чемпионов

Большинство игроков в символической сборной представляют испанские клубы: три футболиста из мадридского "Реала", два из "Барселоны" и один из "Севильи".

Полный состав команды недели имеет следующий вид:

Вратарь: Лорисс Кариус "Ливерпуль";

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Защитники: Даниэль Карвахаль "Реал", Марсело "Реал", Жерар Пике "Барселона";

Полузащитники: Пабло Сарабия "Севилья", Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль", Алькантара "Бавария", Франк Рибери "Бавария";

Нападающие: Мохамед Салах "Ливерпуль", Криштиану Роналду "Реал", Луис Суарес "Барселона".

Отметим, что лучшим футболистом недели избран нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Как сообщал УНН, в первых четвертьфинальных играх победы одержали "Ливерпуль", "Барселона", "Реал" и "Бавария".