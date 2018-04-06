Определилась команда недели первых четвертьфиналов Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По итогам первых четвертьфинальных поединков Лиги чемпионов УЕФА определились 11 лучших футболистов данного игрового недели турнира, сообщает УНН со ссылкой на Twitter УЕФА.
Большинство игроков в символической сборной представляют испанские клубы: три футболиста из мадридского "Реала", два из "Барселоны" и один из "Севильи".
Полный состав команды недели имеет следующий вид:
Вратарь: Лорисс Кариус "Ливерпуль";
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Защитники: Даниэль Карвахаль "Реал", Марсело "Реал", Жерар Пике "Барселона";
Полузащитники: Пабло Сарабия "Севилья", Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль", Алькантара "Бавария", Франк Рибери "Бавария";
Нападающие: Мохамед Салах "Ливерпуль", Криштиану Роналду "Реал", Луис Суарес "Барселона".
Отметим, что лучшим футболистом недели избран нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Как сообщал УНН, в первых четвертьфинальных играх победы одержали "Ливерпуль", "Барселона", "Реал" и "Бавария".